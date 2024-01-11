Знаменитые медведицы Фасолинка и Горошинка залегли в свои берлоги

16:59, 11 января 2024, ПАИ

Медведицы Фасолинка и Горошинка впали в спячку на территории Полистовского заповедника. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ в четверг, 11 января, рассказал директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв.

Двух молодых медведиц – Фасолинку и Горошинку – выпустили в охранной зоне Полистовского заповедника в Бежаницком районе в конце октября 2023 года.

«Вне всяких сомнений, сейчас Фасолинка и Горошинка находятся в состоянии зимнего сна. Где медведь нашёл берлогу, установить сейчас невозможно, так как на животном нет ошейников с радиопередатчиком, которые помогают отследить место локации. Многолетняя практика, знание биологии вида с большой долей уверенности позволяет утверждать, что медвежата спят. Вероятнее всего, недалеко ушли от места выпуска. А точное место локации – только с фотоловушек, когда они проснутся», – сказал Николай Кораблёв.

Он также отметил, что новые фотоловушки установят на территории природного заповедника. Оборудование уже закуплено, добавил эксперт. Общее число фотоловушек после установки новых будет равняться 50.

В ноябре 2023 года медведица Фасолинка попала в фотоловушку Полистовского заповедника, что вызвало опасения у граждан за их режим: не пора ли впадать в спячку животным. Тогда эксперт заявил, что за судьбу медвежат Фасолинки и Горошинки не стоит переживать.

Напомним, в начале февраля 2023 года двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники решили выпустить медвежат в дикую природу, как только те подрастут и станут полностью самостоятельными.

По словам эксперта, за последние четыре года в природу заповедника выпущено семь медведей: в 2021 году – трое медведей, в 2022-м – еще два, в прошедшем году – два.