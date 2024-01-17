Мифы о крещенских купаниях развеял псковский священник

10:56, 17 января 2024, ПАИ

Купание в крещенской купели – народная традиция, не имеющая отношения к церковным обрядам. Об этом в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» рассказал руководитель Миссионерского отдела Псковской епархии иеромонах Анастасий (Байков).

Он подчеркнул, что погружение в купель не очищает человеческих грехов, так как для невоцерковлённых людей, кто не ходит в храм, не читал Евангелие, крещенские купания – это просто некий обряд.

«Смысл в том все-таки, что праздник этот Господень и главный здесь Христос. И мы вспоминаем Его крещение, соединяемся с Ним в таинстве. Остальное – просто народная забава и выполнение традиции», – подчеркнул иеромонах.

При этом в первую очередь в праздник Крещения Господня необходимо подготовиться к исповеди и причастию, прийти на службу в храм, добавил он.

«В таинстве исповеди нужно очистить свою душу и разделить это праздничное настроение с воспоминанием о крестившемся Христе», – пояснил священник.

Кроме того, руководитель Миссионерского отдела развеял миф о том, что в Крещение вся вода на земле святая.

«Из-под крана в вашей ванной вода не святая будет. Надо все-таки сходить в храм за освященной водичкой. Потом ее можно разбавлять. При разбавлении она продолжает быть святой по вере людей и по совершению чина освящения», – объяснил иеромонах Анастасий.

Ранее в комитете по здравоохранению Псковской области рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь. Также псковичам дали рекомендации о купании в крещенской купели.