Изменения в закон Псковской области о сфере регулирования обращения с отходами сегодня вступают в силу

09:38, 18 января 2024, ПАИ

Изменения в региональное законодательство Псковской области, наделяющие органы власти региона полномочиями в сфере регулирования обращения с отходами, с сегодняшнего дня вступают в силу. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников. Закон опубликован на правовом портале Псковской области вчера, 17 января.

Напомним, что закон был принят на сессии Псковского областного Собрания во вторник, 16 января.

В новогодние праздники в Пскове сложилась ситуация с невывозом мусора. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, провёл совещание, посвящённое проблеме, где дал жёсткие оценки работе причастных коммерческих компаний. В частности, глава региона назвал действия организаций саботажем и заявил, что во время Великой Отечественной войны за подобное ставили к стенке.