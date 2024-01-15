Рост цен на огурцы и помидоры Минсельхоз объяснил сезонностью

10:59, 15 января 2024, ПАИ

Причиной роста цен на огурцы и помидоры являются сезонные колебания, весной цена на продукцию снизится, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

«Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям. Повышение стоимости томатов и огурцов обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, и увеличением поставок импортных овощей», — отметили в ведомстве.

Ранее в Росстате сообщили, что за декабрь 2023 года цены на огурцы выросли на 40,4%, на помидоры - на 5,5%.