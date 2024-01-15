Рост цен на огурцы и помидоры Минсельхоз объяснил сезонностью
Причиной роста цен на огурцы и помидоры являются сезонные колебания, весной цена на продукцию снизится, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
«Текущая динамика цен производителей соответствует сезонным тенденциям. Повышение стоимости томатов и огурцов обусловлено переходом на продукцию защищенного грунта, себестоимость которой значительно выше, и увеличением поставок импортных овощей», — отметили в ведомстве.
Ранее в Росстате сообщили, что за декабрь 2023 года цены на огурцы выросли на 40,4%, на помидоры - на 5,5%.
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