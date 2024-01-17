Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Рост цен на овощи и фрукты замедлился в России

Рост цен на овощи и фрукты в России за неделю с 10 по 15 января значительно замедлился, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Рост цен на овощи и фрукты замедлился в России. Фото: ПАИ

По данным ведомства, огурцы подорожали на 3 % (на 13,4 % – неделей ранее), помидоры – на 2 % (на 9,8 %). Эти овощи были лидерами по росту цен на предыдущей неделе. Капуста подорожала на 1,9 % против 7,3 % неделей ранее, свёкла – на 1,7 % против 4,1 %, картофель – на 1,4 % против 6,1 %, лук и морковь – на 1,2 % против 4,1 и 4,6 % соответственно.

Ранее Минсельхоз РФ заявил, что рост цен на огурцы и помидоры обусловлен сезонностью.

Также сообщалось, что несколько дней общественных беспорядков, которые недавно произошли в Эквадоре, вряд ли окажут серьёзное влияние на экспорт бананов из республики в Россию.

В то же время в Росптицесоюзе заявили, что цены на яйца в России, скорее всего, не снизятся.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2024

Рост цен на овощи и фрукты замедлился в России
16 января 2024

Проект по производству медизделий одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино»
15 января 2024

Молодые предприниматели пообщались с депутатами в штабе общественной поддержки Псковской области
15 января 2024

Михаил Ведерников назвал главную стратегическую цель Псковской области
15 января 2024

Псковский губернатор назвал факторы запуска новых авиарейсов из Пскова
15 января 2024

Более 33 миллионов цветов перевезли через госграницу в Псковской области в праздники
15 января 2024

В России вырос спрос на новостройки
14 января 2024

Более 2 млн яиц поставил Азербайджан в Россию

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...