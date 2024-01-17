Рост цен на овощи и фрукты замедлился в России

20:16, 17 января 2024, ПАИ

Рост цен на овощи и фрукты в России за неделю с 10 по 15 января значительно замедлился, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, огурцы подорожали на 3 % (на 13,4 % – неделей ранее), помидоры – на 2 % (на 9,8 %). Эти овощи были лидерами по росту цен на предыдущей неделе. Капуста подорожала на 1,9 % против 7,3 % неделей ранее, свёкла – на 1,7 % против 4,1 %, картофель – на 1,4 % против 6,1 %, лук и морковь – на 1,2 % против 4,1 и 4,6 % соответственно.

Ранее Минсельхоз РФ заявил, что рост цен на огурцы и помидоры обусловлен сезонностью.

Также сообщалось, что несколько дней общественных беспорядков, которые недавно произошли в Эквадоре, вряд ли окажут серьёзное влияние на экспорт бананов из республики в Россию.

В то же время в Росптицесоюзе заявили, что цены на яйца в России, скорее всего, не снизятся.