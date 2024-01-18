В Бразилии прооперировали ребёнка с четырьмя почками
Ребёнка с четырьмя почками прооперировали в Бразилии, сообщают «Известия» со ссылкой на New York Post.
Девочка преждевременно родилась в 2022 году с необычной врождённой аномалией – четырьмя почками. О проблеме с почками было известно ещё во время беременности матери, однако установить, что именно с ними было не так, врачи не смогли.
Вскоре после рождения ребёнка было принято решение удалить одну почку, поскольку она стала мешать переваривать пищу, сдавливая кишечник и желудок. Операция прошла успешно, однако, скорее всего, девочке придётся проходить наблюдение врачей вплоть до совершеннолетия. В то же время отмечается, что дополнительный орган может и никак не повлиять на её жизнь.
Ранее сообщалось, что девушку с 12-килограмовой кистой прооперировали в Великом Новгороде. Кроме того, в Санкт-Петербурге провели операцию по удалению 25-сантиметровой кисты яичника у 15-летней девочки.
Отмечалось также, что 45-летнему пациенту с множественными осколочными и пулевыми ранениями спасли жизнь в Псковской областной клинической больнице.
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