Крещенские купания проходят в Пскове

22:46, 18 января 2024, ПАИ

Крещенские купания проходят в купели на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Окунуться можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

Безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции и управления Росгвардии по Псковской области.

Ранее псковичам напомнили о правилах крещенского купания и рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь.

Отмечалось также, что список оборудованных купелей обозначили в региональном ГУ МЧС России. Ознакомиться с ними можно здесь.