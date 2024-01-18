Крещенские купания проходят в Пскове
Крещенские купания проходят в купели на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Окунуться можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.
Безопасность граждан обеспечивают сотрудники полиции и управления Росгвардии по Псковской области.
Ранее псковичам напомнили о правилах крещенского купания и рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь.
Отмечалось также, что список оборудованных купелей обозначили в региональном ГУ МЧС России. Ознакомиться с ними можно здесь.
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