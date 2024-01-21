Порядка 300 тысяч флаконов обновлённой вакцины «Спутник Лайт» передали в российские регионы

15:48, 21 января 2024, ПАИ

Более 294 тысяч флаконов обновлённой вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» передали в российские регионы, пишет ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

«Что запросили, всё отгрузили – 294 тысячи 750 флаконов», – сказал он.

Напомним, вакцина прошла клинические испытания и показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту побочных эффектов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало обновлённый «Спутник Лайт», а затем его ввели в гражданский оборот.