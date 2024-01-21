Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 300 тысяч флаконов обновлённой вакцины «Спутник Лайт» передали в российские регионы

Более 294 тысяч флаконов обновлённой вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» передали в российские регионы, пишет ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга.

Порядка 300 тысяч флаконов обновлённой вакцины «Спутник Лайт» передали в российские регионы. Фото: ПАИ

«Что запросили, всё отгрузили – 294 тысячи 750 флаконов», – сказал он.

Напомним, вакцина прошла клинические испытания и показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту побочных эффектов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало обновлённый «Спутник Лайт», а затем его ввели в гражданский оборот.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 января 2024

Год семьи торжественно открыли в Палкино
21 января 2024

Продолжается реставрация колокольни Троицкого собора в Пскове
21 января 2024

Очередная магнитная буря надвигается на Землю
21 января 2024

Псковичей предупреждают об опасности схода снега и льда с крыш зданий
21 января 2024

Ветреную и ненастную погоду принесут циклоны на Северо-Запад
21 января 2024

Студент Великолукской ГСХА стал дипломантом международного конкурса
21 января 2024

«Танцующие перемены» начали проводить в Усвятской школе
21 января 2024

«Выходные в Пскове» выиграл житель Вологодской области на выставке «Россия»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...