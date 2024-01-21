«Выходные в Пскове» выиграл житель Вологодской области на выставке «Россия»

17:20, 21 января 2024, ПАИ

Сертификат на «Выходные в Пскове» выиграл житель Вологодской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

Главный приз житель Вологодской области Анатолий выиграл в беспроигрышной лотерее, которую разыграли на стенде Псковской области в рамках Дня туризма и спорта на выставке «Россия» на ВДНХ.

Подарочный сертификат включает проживание в четырёхзвёздочном отеле на двоих и обзорную экскурсию.

В свою очередь победитель поделился, что обязательно приедет.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие будет идти до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период. Все регионы России представляют на выставке экспозиции, посвящённые своим самым важным достижениям в различных отраслях.

20 декабря 2023 года на выставке прошёл День Псковской области. О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.