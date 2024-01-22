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Происшествия

Более 800 тысяч рублей и аккаунтов на «Госуслугах» лишились псковичи из-за мошенников

Жители Псковской области лишились более 800 тысяч рублей и своих аккаунтов на «Госуслугах» после общения с телефонными мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Более 800 тысяч рублей и аккаунтов на «Госуслугах» лишились псковичи из-за мошенников. Фото: ПАИ

По версии следствия, в Пскове, Великих Луках, Гдовском и Островском районах некоторым пользователям «Госуслуг» позвонили неизвестные и представились сотрудниками сотовых компаний. Звонившие предложили продлить договор на обслуживание сим-карт, а после этого завладели доступом к личным кабинетам псковичей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, другие злоумышленники, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, сообщили своим собеседникам из Пскова и Великих Лук, что некие махинаторы якобы намерены незаконно оформить на них кредиты. Чтобы этого избежать, звонившие рекомендовали псковичам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали. А другим жителям региона мошенники предложили получить дополнительный заработок в интернете.

В итоге после общения с мошенниками жители Псковской области потеряли более 800 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с системой быстрых платежей. Также мошенники начали имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы.

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