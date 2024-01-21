Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с системой быстрых платежей

16:57, 21 января 2024, ПАИ

Мошенники начали использовать новую мошенническую схему с использованием системы быстрых платежей (СБП), пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Обман заключается в том, что человек, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на покупку. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от якобы сотрудника этого магазина. Он подтверждает, что товар есть в наличии, а также что его можно приобрести со скидкой. При этом скидка действительна только при условии оплаты через СБП, сообщили Ирина Волк.

После этого махинатор присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду.

«Как только доверчивый покупатель подтверждает платёж, деньги отправляются на счёт мошенника», – добавила представитель ведомства.

Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, россиянам советуют общаться со службой поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах и в приложениях.

Ранее сообщалось, что мошенники начали имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. Также начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме мошенничества, в которую попадают только пенсионеры.