Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с системой быстрых платежей

Мошенники начали использовать новую мошенническую схему с использованием системы быстрых платежей (СБП), пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с системой быстрых платежей. Фото: ПАИ

Обман заключается в том, что человек, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на покупку. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от якобы сотрудника этого магазина. Он подтверждает, что товар есть в наличии, а также что его можно приобрести со скидкой. При этом скидка действительна только при условии оплаты через СБП, сообщили Ирина Волк.

После этого махинатор присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду.

«Как только доверчивый покупатель подтверждает платёж, деньги отправляются на счёт мошенника», – добавила представитель ведомства.

Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, россиянам советуют общаться со службой поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах и в приложениях.

Ранее сообщалось, что мошенники начали имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. Также начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме мошенничества, в которую попадают только пенсионеры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 января 2024

Год семьи торжественно открыли в Палкино
21 января 2024

Продолжается реставрация колокольни Троицкого собора в Пскове
21 января 2024

Очередная магнитная буря надвигается на Землю
21 января 2024

Псковичей предупреждают об опасности схода снега и льда с крыш зданий
21 января 2024

Ветреную и ненастную погоду принесут циклоны на Северо-Запад
21 января 2024

Студент Великолукской ГСХА стал дипломантом международного конкурса
21 января 2024

«Танцующие перемены» начали проводить в Усвятской школе
21 января 2024

«Выходные в Пскове» выиграл житель Вологодской области на выставке «Россия»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...