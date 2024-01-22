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Общество

Жители Пскова поделились мнением о парке имени Юрия Гагарина

Публикуем мнения жителей Пскова о парке имени Юрия Гагарина, который был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Жители Пскова поделились мнением о парке имени Юрия Гагарина. Фото здесь и далее: ПАИ

«Для меня этот парк очень доступен. Здесь я гуляю и дышу воздухом. Мне всё нравится, я часто здесь прогуливаюсь по дорожкам. Славно, что есть такое место, где можно подвигаться, а не сидеть дома. Здесь всегда всё расчищено – прогуляться есть где. Здесь есть и урны, и скамейки. Молодцы те, кто это сделал», – поделилась местная жительница.

На фото парк Юрия Гагарина в Пскове. Фото: ПАИ

Кроме того, хотелось бы, чтобы в парке в будущем посадили молодые деревья и высадили цветы, подчеркнула она.

Фото: ПАИ

Ещё один респондент рассказал, что площадка стала намного лучше, чем была раньше. «Раньше здесь не было ни дорог, ни скамеек. Сейчас всё это есть, и мусорки добавились. Правда на футбольной площадке только одни ворота», – рассказал молодой человек.

«Это хорошая точка притяжения для жителей. Это место, где можно собраться с детьми и погулять», – сказал ещё один местный житель.

Напомним, что в 2023 году благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» завершено благоустройство парка имени Юрия Гагарина на Запсковье.

С 2019 года в Псковской области всего благоустроена 461 территория – 244 общественных пространства и 217 дворовых территорий. В 2023 году всего благоустроена 41 территория – 39 общественных пространств и две дворовые территории.

В 2024 году в Псковской области планируется благоустроить 37 общественных пространств, отобранных голосованием жителей региона в минувшем году.

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