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Из-за метели с сильным ветром псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

В Псковской области ожидаются метели с порывами ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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