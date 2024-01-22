Двух телефонных мошенников заключили под стражу в Псковской области

16:52, 22 января 2024, ПАИ

Пыталовский районный суд заключил под стражу двух мужчин, которые обвиняются в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Двое мужчин 24 и 28 лет звонили жителям Красногородска и говорили, что их родственники попали в ДТП, а чтобы снять с них обвинения, необходимо заплатить. На эту уловку повелись двое жителей Красногородска, которые передали мужчинам в общей сложности более 200 тысяч рублей.

В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 20 суток.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Псковского района фиктивно прописала пятерых россиян.

Также сообщалось, что жители Псковской области лишились более 800 тысяч рублей и своих аккаунтов на «Госуслугах» после общения с телефонными мошенниками.