Двух телефонных мошенников заключили под стражу в Псковской области
Пыталовский районный суд заключил под стражу двух мужчин, которые обвиняются в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Двое мужчин 24 и 28 лет звонили жителям Красногородска и говорили, что их родственники попали в ДТП, а чтобы снять с них обвинения, необходимо заплатить. На эту уловку повелись двое жителей Красногородска, которые передали мужчинам в общей сложности более 200 тысяч рублей.
В отношении обвиняемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 20 суток.
Ранее сообщалось, что пожилая жительница Псковского района фиктивно прописала пятерых россиян.
Также сообщалось, что жители Псковской области лишились более 800 тысяч рублей и своих аккаунтов на «Госуслугах» после общения с телефонными мошенниками.
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