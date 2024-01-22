Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство Псковской области утвердило программу госгарантий предоставления медпомощи на 2024–2026 годы

Правительство Псковской области утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного предоставления гражданам медицинской помощи на 2024–2026 годы. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Правительство Псковской области утвердило программу госгарантий предоставления медпомощи на 2024–2026 годы. Фото: ПАИ

Основные параметры, которые предусматривает программа:

  • обеспечение граждан бесплатной высокотехнологичной медицинской помощью;
  • проведение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях или в дневном стационаре, а также на дому по медицинским показаниям;
  • предоставление паллиативной помощи;
  • проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослых и детей.

«Для того чтобы диспансеризация и профилактические осмотры были доступнее для граждан, предусмотрена организация работы медицинских бригад в выездной форме. Граждане, проживающие в месте выезда медицинской бригады, должны быть уведомлены не менее чем за три дня о дате выезда и месте проведения профилактических осмотров и диспансеризации», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что качество оказания медицинской помощи в Псковской области за пять лет существенно улучшилось.

Отметим, на сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действует несколько мер поддержки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2024

Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге
22 января 2024

Михаил Ведерников выразил соболезнования жертвам обстрела Донецка
22 января 2024

Власти Псковской области намерены остановить демографический спад к 2035 году
22 января 2024

Реставрация Святогорского монастыря продолжается в Пушкинских Горах
22 января 2024

Два созданных псковичами маршрута по белорусским вузам вошли в туры программы Минобрнауки РФ
22 января 2024

Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме в Москве
22 января 2024

Музей кабельного и сварочного производства откроют в Пскове
22 января 2024

Правительство Псковской области утвердило программу госгарантий предоставления медпомощи на 2024–2026 годы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...