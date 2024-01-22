Правительство Псковской области утвердило программу госгарантий предоставления медпомощи на 2024–2026 годы

18:14, 22 января 2024, ПАИ

Правительство Псковской области утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного предоставления гражданам медицинской помощи на 2024–2026 годы. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Основные параметры, которые предусматривает программа:

обеспечение граждан бесплатной высокотехнологичной медицинской помощью;

проведение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях или в дневном стационаре, а также на дому по медицинским показаниям;

предоставление паллиативной помощи;

проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослых и детей.

«Для того чтобы диспансеризация и профилактические осмотры были доступнее для граждан, предусмотрена организация работы медицинских бригад в выездной форме. Граждане, проживающие в месте выезда медицинской бригады, должны быть уведомлены не менее чем за три дня о дате выезда и месте проведения профилактических осмотров и диспансеризации», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что качество оказания медицинской помощи в Псковской области за пять лет существенно улучшилось.

Отметим, на сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действует несколько мер поддержки.