Правительство Псковской области утвердило программу госгарантий предоставления медпомощи на 2024–2026 годы
Правительство Псковской области утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного предоставления гражданам медицинской помощи на 2024–2026 годы. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.
Основные параметры, которые предусматривает программа:
- обеспечение граждан бесплатной высокотехнологичной медицинской помощью;
- проведение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях или в дневном стационаре, а также на дому по медицинским показаниям;
- предоставление паллиативной помощи;
- проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослых и детей.
«Для того чтобы диспансеризация и профилактические осмотры были доступнее для граждан, предусмотрена организация работы медицинских бригад в выездной форме. Граждане, проживающие в месте выезда медицинской бригады, должны быть уведомлены не менее чем за три дня о дате выезда и месте проведения профилактических осмотров и диспансеризации», – подчеркнула Марина Гаращенко.
Напомним, что диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что качество оказания медицинской помощи в Псковской области за пять лет существенно улучшилось.
Отметим, на сегодняшний день в целях привлечения специалистов и ликвидации кадрового дефицита в Псковской области действует несколько мер поддержки.
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