Сильная магнитная буря накроет Землю утром 23 января

23:26, 22 января 2024, ПАИ

Сильная магнитная буря накроет Землю завтра, 23 января, сообщает Life.ru.

Эксперты прогнозируют, что пик магнитной бури наступит утром и продлится до обеда – с 6:00 до 12:00. В этот промежуток магнитное возмущение достигнет уровня G1, а к вечеру мощность бури опустится до четырёх баллов. По предварительным прогнозам, следующая магнитная буря произойдёт в феврале.

Напомним, что уровень G1 считается слабым, максимальный уровень обозначается как G5.

Ранее учёный Сергей Богачёв отметил, что Солнце в рамках действующего сейчас цикла в 2024 году достигнет пика своей активности, что спровоцирует магнитные бури на Земле, которые будут происходить по несколько раз в месяц. Кроме того, учёные отмечали, что сейчас мы живём в 25-м периоде 11-летнего цикла солнечной активности, который продлится примерно до 2030 года. Эксперты утверждают, что он будет сравнительно слабым и вряд ли приведёт к серьёзным последствиям.

Напомним, что во время магнитных бурь некоторые метеозависимые люди могут столкнуться с головокружением или нарушениями сна. Врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова отметила, что злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом. Эксперт также подчеркнула, что головную боль терпеть нельзя.