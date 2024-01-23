Смерть брата, письмо Сталину и заветный кусок хлеба: себежанка рассказала о жизни в блокадном Ленинграде

12:12, 23 января 2024, ПАИ

Жительница Себежского района Нина Филатова, которая пережила блокаду Ленинграда, рассказала о своей жизни во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Призыв».

Недавно она получила поздравление с 80-летием прорыва блокады Ленинграда от президента России Владимира Путина. «О нас помнят, а нам очень приятно. Пришло лично мне», – отметила Нина Филатова.

Совсем недавно себежанка отпраздновала своё 90-летие, но, как сама признаётся, никогда не сможет забыть тех страшных лет блокады. «Не могу забыть. Помню всё, все лица родных: братьев, мамы, отца. Они передо мной так близко, как вы сейчас. Всегда», – рассказала она.

Пережить, по её словам, во время блокады Ленинграда пришлось немало. Старший брат Нины Филатовой от голода съел разогретый клей и умер, перешагнув порог дома. Тогда ещё девочке, ей пришлось с другим братом тащить тело до дороги в труповозку.

Сама она до войны успела окончить только первый класс, а потом получать образование приходилось урывками, так как все силы нужно было тратить на работу, поделилась жительница блокадного Ленинграда. Хорошо ей помнятся и очереди за хлебом – теми самыми заветными 125 граммами на человека в сутки.

Ещё одна история, которую хорошо помнит Нина Филатова, связана с письмом. Она вместе со своим братом написала письмо Сталину для того, чтобы их не забрали в детский дом. Тогда их мама болела, а они очень переживали, что она не выдержит мучений и умрёт. Тогда им улыбнулась удача, рассказала себежанка, был получен ответ, который был написан красным карандашом на весь лист: «Помочь устроить судьбы детей». Тогда их устроили и работать, и учиться, а мама осталась жива.

Напомним, что в 2024 году отмечается 80-летие снятия блокады Ленинграда. Памятные мероприятия в Пскове запланированы на 27 и 28 января.

Кроме того, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и его первый заместитель Вера Емельянова обсудили подготовку региона к празднованию 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Также двум жительницам Невельского района вручили знаки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда.