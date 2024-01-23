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Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля и почему его «изюминкой» выбрали «китайский акцент», об этом рассказал художественный руководитель фестиваля Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 23 января.

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор. Фото: ПАИ

«В прошлом году у нас стояла задача прозондировать вкусы местной публики. Мы хотели понять, что жители воспринимают лучше. Были сделаны отдельные концерты по группам, и совершенно точно один из концертов, который запомнился и обсуждался, был концерт брасс-ансамбля», – подчеркнул Алексей Репников.

Брасс-ансамбль – понятие международное и означает созвучие медных духовых инструментов, уточнил он.

«Основная идея фестиваля – соединить профессионалов дела, чтобы был обмен опытом. В прошлом году возникла идея попробовать. И наши отношения с китайскими друзьями развиваются сейчас очень бурно и стремительно. Решили начать с наших китайских друзей, что придаст китайский акцент, китайский привкус, чтобы это было чуть не похоже, как везде», – сказал Алексей Репников.

По его словам, в фестивале примут участие псковский брасс-квинтен – пять человек из студентов Псковского областного колледжа искусств, квинтеты из Петербургской и Петрозаводской консерваторий, а также студенты Центральной пекинской консерватории. В Пскове также находится «квинтет наставников». Это солисты ведущих оркестров Петербурга, серьёзные специалисты, отметил руководитель фестиваля.

«Псков – чем хорош, здесь можно реализовывать многое. Взращивать, взращивать. Мои друзья из Петербурга реагируют на Псков очень положительно. Им интересно сюда приезжать, чем-то делиться новым», – сказал гость медиацентра.

Ранее сообщалось, что студенческие брасс-коллективы и брасс-музыканты посетят три города области: Печоры, Остров и Палкино.

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