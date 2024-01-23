Отзыв о состоянии больниц и школ могут оставить псковичи с помощью QR-кодов

12:21, 23 января 2024, ПАИ

Псковичи через QR-код могут оставить отзыв о состоянии больниц и школ. Коды размещены на объектах, которые обновляются или строятся по нацпроектам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты конкретного объекта на сайте национальныепроекты.рф. Там он анонимно сообщает о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой, отвечая на вопросы с помощью одного из трёх эмодзи. Если пользователь оставляет негативный отзыв, система автоматически просит дать комментарий.

«В день поступления негативный отзыв направляется в проектный офис региона, на территории которого построен или строится объект. Это происходит сразу после того, как отзыв прошел премодерацию (проверку на предмет ненормативной лексики, оскорбительных высказываний и так далее). Срок проработки проблемы регламентирован и не превышает 20 рабочих дней», — пояснили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

QR-коды уже появились более чем на 3 тысячах объектов по всей России.