Выставка с пейзажами Изборска откроется в Печорах

16:29, 23 января 2024, ПАИ

Выставка работ художника Павла Мельникова откроется в Печорах в музее истории города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В музее отметили, что в своём творчестве художник воспевает красоту Изборска.

Выставка картин художника начнёт работу с 25 января. Посетить выставку можно по адресу: Печоры, улица Международная, 6.

Павел Мельников родился 20 января 1907 года в крестьянской семье в Изборске. С детства у него проявилась тяга к искусству, но учиться живописи всерьёз ему не довелось: после шести лет обучения в школе мальчик стал работать у отца, помогая по хозяйству. В 1928 году Павел Мельников уехал в Таллин, где устроился на целлюлозно-бумажную фабрику и стал заниматься самообразованием.

В одной из таллинских школ летом 1941 года начинающему живописцу удалось организовать персональную выставку, но открытие её состоялось 20 июня 1941 года – за два дня до начала Великой Отечественной войны. Художник ушёл на фронт, в 1941 году участвовал в обороне Таллина, в 1943-м – в битве под Великими Луками. Был дважды ранен, перенёс несколько операций и вернулся в родной Изборск в ноябре 1944 года.

Ранее в Изборске прошла презентация альбома-каталога художника.