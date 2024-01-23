Борис Елкин призвал псковичей не выходить на лёд

18:49, 23 января 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове призвал жителей региона не выходить на лёд водоёмов.

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Борис Елкин отметил, что в последнее время часто ходит по городу пешком и нередко видит, как псковичи переходят реку по льду. «Я советую не ходить всё-таки по льду, потому что это действительно опасно. У нас есть где ходить: тротуары, мосты», – заявил глава города.

Он также напомнил, что в Пскове с 21 ноября запрещён выход и выезд на лёд водоёмов.

«Погода, к сожалению, действительно преподносит сюрпризы: то глубокий минус, то устойчивый плюс. Очень многие реки на территории Псковской области просто вскрылись из-за перепадов температур и постоянных изменений погодных условий», – отметил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что мужчина утопил свой автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области.