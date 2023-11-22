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Общество

Выход на лёд запрещён в Пскове

Выход на лёд запрещён в Пскове с 21 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Выход на лёд запрещён в Пскове. Фото: ПАИ

«В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах введены дополнительные меры по обеспечению безопасности. Распоряжение подписал глава Пскова Борис Елкин», – рассказали в пресс-службе. 

Запрещается выход населения на лёд водных объектов Пскова с 21 ноября до образования прочного ледового покрова. Также запрещён выезд транспортных средств на лёд на весь период с момента ледостава.

«В учреждениях образования, культуры и спорта пройдут профилактические мероприятия среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на неокрепший лёд водоёмов. Будут организованы мониторинг ледовой обстановки и патрулирование прибрежных зон водоёмов города силами народных дружин», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на реке Великой в Пскове появился первый лёд. Псковичей также предупредили об опасном периоде ледостава, когда водоёмы замерзают неравномерно.

Напомним также, что выход на лёд запретили в Бежаницком районе и в Великих Луках.

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