Три цифровые разработки представила Псковская область на выставке «Россия» в Москве

18:12, 23 января 2024, ПАИ

Какие цифровые разработки представила Псковская область в день цифровизации на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«17 января прошёл день цифры. Регионы должны были представить по три разработки в сфере цифровизации. Мы показывали те информационные системы, которые зародились в недрах правительства, а сейчас развились так, что вышли за пределы региона. Это система цифрового образования Псковской области, которая более 15 лет разрабатывается и работает в регионе. Многие аспекты мы запустили первыми, например оцифровали ОГЭ. Сейчас наша информационная система в сфере образования является стандартом, и буквально с 1 января она внедряется как единая платформа для обеспечения образования в новых регионах страны», – рассказал он.

Также Псковская область представила систему соцкомплекса, направленную на администрирование всех социальных выплат. Она внедрена более десяти лет назад, а сейчас также работает и обеспечивает выплату всем соцслоям граждан на территории новых регионов, отметил Виталий Рахманов.

Третьей разработкой, которую представила Псковская область на выставке, стала система «Сохранитель». Она на данный момент внедрена в 50 регионах страны и направлена на сохранение лесов от пожаров.

«6 февраля будет день цифровой экономики, а затем – день, посвящённый «Госуслугам». Соответственно, на наш стенд в очередной раз привезём что-то новое, будем показывать, углублять знания всех о том, как развивается Псковская область в сфере цифровизации», – рассказал спикер.

При этом деловая повестка в официальном виде захватывает только тех лиц, которые нацелены на решение конкретных вопросов, отметила в свою очередь генеральный директор регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова.

«Деловая повестка также параллельно переносится на стенды в уже более адаптированной программе, которая будет лёгкой для восприятия посетителями, чтобы те достижения, которые мы воспринимаем через цифры, простому человеку были доступны и понятны», – подчеркнула она.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина.

С 11 января на ВДНХ начались Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также посетить площадку, организованную Полистовским заповедником. С 23 по 28 января свою деятельность на выставке представит и ПсковГУ. Сообщалось также, что на площадке форума презентовали псковский вездеход.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.