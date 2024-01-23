В Монголии взлетел на воздух грузовик, перевозивший 60 тонн газа

00:03, 24 января 2024, ПАИ

Грузовик с 60 тоннами газа взорвался в Улан-Баторе, пишет ТАСС.

Отмечается, после взрыва огонь быстро распространился на стоящие рядом автомобили и жилые дома. Позже корреспондент ТАСС в Монголии сообщил, что огонь удалось остановить, но местным жителям посоветовали эвакуироваться, чтобы не дышать продуктами горения.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Причина взрыва и масштабы ущерба неизвестны.

Ранее сообщалось, что на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение.

Кроме того, в Исландии произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль, поток лавы которого накрыл несколько домов на окраине города Гриндавика.