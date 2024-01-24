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Общество

Площадка ПсковГУ начала свою работу на выставке «Россия» в Москве

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве заработала площадка ПсковГУ. Она будет представлена по 28 января включительно в павильоне № 75 рядом со стендом Псковской области. Деятельность вуза представляют институты и объединения вуза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Площадка ПсковГУ начала свою работу на выставке «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Гости выставки могут проверить состояние своего здоровья на стенде института медицины и экспериментальной биологии: измерить артериальное давление, уровень кислорода и сахара в крови. Все желающие познакомятся с работой биоимпедансного анализатора и измерением объёмных и скоростных показателей дыхания, а также диагностическими методами исследования показателей человека.

На уроке института права, экономики и управления можно пройти чек-лист и определить свои сильные и слабые финансовые стороны, получить полезные рекомендации и поучаствовать в тематической викторине. Посоревноваться в сообразительности и смекалке предлагает Математическая школа ПсковГУ.

Расширить кругозор и знания о Псковском крае можно с представителями университетской библиотеки. В качестве интеллектуального досуга для всей семьи представлены занятные филворды (словесные игры) и пазлы по достопримечательностям Пскова. В ходе литературного поединка от института гуманитарных наук и языковых коммуникаций посетителям предложено «перевести» небольшие высказывания с «псковского» на современный русский литературный язык.

Узнать о русских венцах, кокошниках и шишаке Псковской губернии, поучаствовать в конкурсе на разработку эскиза современного венца и даже изготовить магнитик-кокошник можно с представителями института промышленных технологий и дизайна. Также гости выставки могут сфотографироваться в необычном свитшоте в русском стиле.

Гостей площадки ждут индивидуальные консультации психологов и методистов вуза. Кроме того, 25 января пройдёт выступление университетского фольклорного ансамбля «Плескава» и дефиле «Театра мод ПсковГУ».

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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