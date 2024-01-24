Утверждение единого статуса многодетных семей позволит обеспечить им достойную помощь – Наталия Соколова
Новые меры поддержки многодетных семей помогут обеспечить им достойную помощь, заявила ПАИ уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.
«Важно, что в стране будет установлен единый образец удостоверения для многодетных семей. Именно с такой просьбой неоднократно обращались псковские семьи», – подчеркнула она.
При этом она отметила, что запрос на совершенствование законодательства о многодетных семьях актуален уже давно.
«Хотелось бы, чтобы их жизнь была более комфортной и они получали необходимую помощь. А предложенные президентом меры как раз помогут унифицировать подходы к поддержке многодетных семей, обеспечить им достойную помощь», – сказала Наталия Соколова.
Ранее Владимир Путин установил бессрочный статус многодетных семей в России. Также президент России пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Он также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.
Более восьми тысяч квадратных метров территории благоустроено в Псково-Печерском монастыре
Утверждение единого статуса многодетных семей позволит обеспечить им достойную помощь – Наталия Соколова