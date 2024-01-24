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Общество

Утверждение единого статуса многодетных семей позволит обеспечить им достойную помощь – Наталия Соколова

Новые меры поддержки многодетных семей помогут обеспечить им достойную помощь, заявила ПАИ уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.

Утверждение единого статуса многодетных семей позволит обеспечить им достойную помощь – Наталия Соколова. Фото: ПАИ

«Важно, что в стране будет установлен единый образец удостоверения для многодетных семей. Именно с такой просьбой неоднократно обращались псковские семьи», – подчеркнула она.

При этом она отметила, что запрос на совершенствование законодательства о многодетных семьях актуален уже давно.

«Хотелось бы, чтобы их жизнь была более комфортной и они получали необходимую помощь. А предложенные президентом меры как раз помогут унифицировать подходы к поддержке многодетных семей, обеспечить им достойную помощь», – сказала Наталия Соколова.

Ранее Владимир Путин установил бессрочный статус многодетных семей в России. Также президент России пообещал продлить льготную семейную ипотеку и субсидии для многодетных семей. Кроме того, с 1 февраля материнский капитал в России составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка. Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго – на 57,4 тысячи рублей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Он также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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