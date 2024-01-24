Публикуем график отклюения электроэнергии в Опочке

16:32, 24 января 2024, ПАИ

Жителей Опочецкого муниципального округа предупредили об отключении электроэнергии 25 января. График отключения предоставили в администрации муниципалитета.

Отключение будет произведено с 09:00 до 16:00 в связи с неотложными ремонтными работами, сообщили ПО «Южные электрические сети» Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запад». Снабжение электричеством будет приостановлено по адресам: улица Прибрежная, улица Заречная, 10а, 10б, переулок Новый в домах № 9,11,16, улица Гребеневская, 9/56.

Ранее сообщалось, что отключения электроснабжения запланированы в Великих Луках для производства ремонтных работ 25 и 26 января.

Отметим также, энергетики восстановили электроснабжение большинства потребителей в центре Невеля.