Публикуем график отклюения электроэнергии в Опочке
Жителей Опочецкого муниципального округа предупредили об отключении электроэнергии 25 января. График отключения предоставили в администрации муниципалитета.
Отключение будет произведено с 09:00 до 16:00 в связи с неотложными ремонтными работами, сообщили ПО «Южные электрические сети» Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запад». Снабжение электричеством будет приостановлено по адресам: улица Прибрежная, улица Заречная, 10а, 10б, переулок Новый в домах № 9,11,16, улица Гребеневская, 9/56.
Ранее сообщалось, что отключения электроснабжения запланированы в Великих Луках для производства ремонтных работ 25 и 26 января.
Отметим также, энергетики восстановили электроснабжение большинства потребителей в центре Невеля.
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