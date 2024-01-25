Стадо косуль запечатлели вблизи Себежа

12:07, 25 января 2024, ПАИ

Стадо диких косуль запечатлела местная жительница из деревни Загады поблизости от Себежа. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Она также поделилась, что заметила диких животных из окна своего дома.

Ранее житель Пушкинских Гор заснял вышедшего на прогулку бобра. Сообщалось также, что гдовичка заметила на своём участке стаю куропаток, а жители Пустошкинского района приручили глухаря по кличке Василёк.