Стадо косуль запечатлели вблизи Себежа
Стадо диких косуль запечатлела местная жительница из деревни Загады поблизости от Себежа. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».
Она также поделилась, что заметила диких животных из окна своего дома.
Ранее житель Пушкинских Гор заснял вышедшего на прогулку бобра. Сообщалось также, что гдовичка заметила на своём участке стаю куропаток, а жители Пустошкинского района приручили глухаря по кличке Василёк.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 января 2024
Общественная палата Псковской области продолжает подготовку наблюдателей на выборы президента России
25 января 2024
Отделение социальной занятости для людей с ментальными особенностями «ПроЗА» открылось в Псковской области