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Общество

32 преступления помогли раскрыть народные дружинники в Псковской области

Кто оказывает весомое содействие в работе псковской полиции, рассказал начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции сегодня, 25 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Кто оказывает весомое содействие в работе псковской полиции, рассказал начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

«Нашим гражданам очень важен эффект присутствия. К сожалению, наших сотрудников не хватает на всё, чтобы эффект присутствия обеспечить. В этом нам очень здорово помогает дружина. В регионе сформировано 35 народных дружин – всего больше 400 дружинников. Дружинники в основном помогают выявлять административные правонарушения. В 2023 году с помощью дружинников было раскрыто 32 преступления», – отметил начальник областного УМВД.

При этом отряды дружинников состоят наполовину из женщин, наполовину из мужчин. Большая часть из них – пенсионеры.

Кроме того, полиция тесно работает с АНО «Дружина». «Они в основном у нас занимаются безопасностью того, что касается беспилотников и предотвращения террористических актов. Они выполняют огромную работу», – подчеркнул Алексей Овсянников.

Ранее сообщалось, что псковские дружинники обеспечили безопасность граждан на месте возгорания автомобиля в Черёхе, а также поймали псковича при попытке похитить электропровода с чужой дачи.

Кроме того, губернатор Псковской области Михаил Ведерников привёл несколько примеров эффективности работы отряда «Дружина». В частности, он рассказал, как дружинники задержали группу преступников.

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