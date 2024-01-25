Режиссёр мультсериала «Пушкин и… Михайловское»: Мы изобразили поэта не гением, а простым человеком

18:08, 25 января 2024, ПАИ

Об особенностях содержания мультсериала «Пушкин и… Михайловское» рассказала его режиссёр Екатерина Гаврюшкина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 января.

«Все мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин был в Михайловском целых два года в ссылке, но мы не думаем о том, как дались ему эти годы. Когда писатель приехал в село Михайловское из Санкт-Петербурга, он был достаточно избалован светской жизнью. Конечно, когда он попадает в деревню, с ним случается некий духовный переворот. Происходит и становление поэта за эти два года. У него случается творческий прорыв, потому что он был лишён всех светских развлечений. Мы хотели отразить, что Пушкин – это не только то, что мы читаем в школе: сказки, стихи. В мультсериале мы попытались отобразить Пушкина не недосягаемым гением, а именно простым человеком, у которого в жизни бывает и радость, и горе, и печаль, а иногда даже депрессия, когда хочется задвинуть перо куда-нибудь в ящик в столе. Пушкин прошёл огромный путь, чтобы написать, как доволен сельской жизнью, русской баней и клубникой. Что помогло ему пройти этот путь? Красота ли деревенской жизни, забота няни, чудотворная сила русской бани или просто друзья, которые у него появились? Об этом мультсериал», – отметила Екатерина Гаврюшкина.

Напомним, премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское», который будет сопровождаться Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области, состоится в Пскове 10 февраля.