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Общество

День студента провёл ПсковГУ на выставке «Россия» в Москве

В День студента площадку ПсковГУ на стенде Псковской области выставки-форума «Россия» на ВДНХ посетила ректор вуза Наталья Ильина, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

День студента провёл ПсковГУ на выставке «Россия» в Москве. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День студента – это уникальная возможность для ребят из ПсковГУ показать себя, рассказать о своём регионе и университете и увидеть, как представляют себя другие вузы. Здорово, что мы воспользовались предложением правительства Псковской области представить университет на этой площадке. Мы попали сюда благодаря нашим студентам – ребятам, которые изо дня в день вместе с регионом реализуют масштабные проекты на благо развития Псковщины», – подчеркнула Наталья Ильина.

Перед гостями выставки выступили университетские объединения. В исполнении фольклорного ансамбля ПсковГУ «Плескава» прозвучали песни, посвящённые зимне-весеннему календарному периоду: тропарь и кондак Рождества Христова, колядки, виноградья, масленичные и свадебные песнопения. Художественный руководитель коллектива – Евгения Кривенко.

Театр моды ПсковГУ продемонстрировал коллекцию одежды «Русский стиль». Её создали студенты под руководством преподавателей кафедры дизайна Натальи Елисеевой и Ольги Поспеловой. Идея создания возникла в рамках тематической смены «Артек» для школьников 11-17 лет.

Напомним, площадка ПсковГУ представлена на выставке по 28 января включительно в павильоне № 75 рядом со стендом Псковской области.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально мероприятие должно было продлиться до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на летний период.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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