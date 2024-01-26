Псковичей предупредили о возвращении морозов

08:28, 26 января 2024, ПАИ

Жителей европейской части России предупреждают о возвращении морозов. Как сообщает метеоцентр «Фобос», уже к воскресенью оттепели покинут большую часть территории Русской равнины.

Как пояснили синоптики, с самого начала недели запад страны находится во власти атлантических циклонов. «В тылу циклонической воронки в европейскую часть страны начал поступать холодный воздух, и в ближайшие несколько суток этот процесс приведёт к формированию над средней полосой антициклона. В области его влияния усилится ночное выхолаживание атмосферы», – пояснили в метеоцентре.

Выше нуля градусов синоптики прогнозируют только в южных областях страны, куда пойдут остатки циклона. Синоптики также предупредили, что после перехода термометра через нулевую отметку на улицах сформируется гололедица. Как в гололед уберечься от падений, читайте в материале ПАИ.

Ранее сообщалось, что до 1 февраля в Псковской области ожидается неустойчивая погода с морозными и оттепельными промежутками.