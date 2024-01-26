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Спорт

Дерби Псковской области по футболу пройдёт 3 февраля

Футбольный клуб «Псков» сыграет с «Луки-Энергией» в рамках товарищеского матча, который пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Псков».

Дерби Псковской области по футболу пройдёт 3 февраля. Фото: ПАИ

Псковичи проведут матч в рамках подготовки к турниру на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 13 по 19 февраля.

Футболисты «Луки-Энергии» приступили к первым сборам 22 января. В конце февраля у клуба пройдёт второй тренировочный сбор в Крымске.

Напомним, что последний матч «Пскова» и «Луки-Энергии» состоялся в рамках Кубка России по футболу в августе 2023 года. В нём со счётом 3:2 сильнее оказались великолучане.

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