Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт брасс-квинтетов состоялся в Палкино

Концерт исполнителей на медных духовых инструментах состоялся в рамках I Международного псковского брасс-фестиваля в Центре досуга Палкинского района сегодня, 26 января. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Среди исполнителей – китайские музыканты, студенты Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, а также студенты Псковского колледжа искусств.

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля и почему его изюминкой стал «китайский акцент», рассказал художественный руководитель фестиваля Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, которая состоялась 23 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 января 2024

Концерт брасс-квинтетов состоялся в Палкино
26 января 2024

Мастер-класс по вокалу от оперной певицы пройдёт в Псково-Печерской духовной семинарии
26 января 2024

Юбилейный концерт коллектива «Призвание» состоится в Пскове
25 января 2024

Именины Татьяны Лариной отметили в Пушкинском заповеднике
25 января 2024

Выставка живописца Павла Мельникова открылась в Печорах
25 января 2024

Персональная выставка Ольги Окуневой открылась в Пскове
25 января 2024

Режиссёр мультсериала «Пушкин и… Михайловское»: Мы изобразили поэта не гением, а простым человеком
25 января 2024

Взрослых планируют начать обучать в школе креативных индустрий в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...