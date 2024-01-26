Концерт брасс-квинтетов состоялся в Палкино
Концерт исполнителей на медных духовых инструментах состоялся в рамках I Международного псковского брасс-фестиваля в Центре досуга Палкинского района сегодня, 26 января. Об этом пишет районная газета «Льновод».
Среди исполнителей – китайские музыканты, студенты Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова, а также студенты Псковского колледжа искусств.
Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля и почему его изюминкой стал «китайский акцент», рассказал художественный руководитель фестиваля Алексей Репников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, которая состоялась 23 января.
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