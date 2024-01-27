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Очередная партия гуманитарного груза готовится к отправке в зону СВО из Пскова

Очередная партия гуманитарного груза готовится к отправке в зону СВО из Пскова, сообщила руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

Фото: ПАИ

«В этот раз мы едем в наш любимый 1009-й полк. Также с адресными посылками и гуманитарной помощью на вторую бригаду. На все наши подразделения в ближайшее время будет собрана ещё одна машина. Я надеюсь, что больше для нашей 76-й десантно-штурмовой дивизии. Как всегда, всё благодаря жителям, благодаря бизнесу, который подключается и очень хорошо помогает. У нас есть представители бизнеса, которые ежемесячно нам помогают. <...> Все работают, плетут сети, помогают, кто чем может: сетями, тёплыми вещами, сетями, блиндажными свечами, генераторами. И таким вот образом, с миру по нитке, собираем огромные объёмы», — отметила Алеся Михачёва.

Руководитель Ресурсного центра призвала жителей региона не бояться помогать, думая, что один в поле не воин.

«Нам кажется, что эта помощь по чуть-чуть не нужна. Когда каждый понемногу делает то, что он умеет и что он хочет, получаются очень большие объёмы. Есть команда, к которой можно присоединиться. То, что ты можешь делать руками, сейчас очень востребованно. Бойцы очень ждут», — подчеркнула она.

Ранее Алеся Михачёва отметила вклад псковичей в помощь участникам СВО. Также она рассказала, что можно передать бойцам СВО на осенне-зимний период.

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