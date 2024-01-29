Музейное кафе «Блинная» в Изборске закрыли до 30 января

07:22, 29 января 2024, ПАИ

Музейное кафе «Блинная» в Изборске не будет работать 29 и 30 января, сообщили ПАИ в пресс-службе государственного музея-заповедника «Изборск».

«29 и 30 января по техническим причинам закрывается для посетителей музейное кафе «Блинная». Просим учитывать эту информацию при посещении музея. А 31 января наше кафе вновь откроется для посетителей», – подчеркнули в музее.

В музее также рассказали, что 27 января в Изборске открылась выставка «Герои Изборска ­– Герои Ленинграда», посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее сотрудники музея рассказали, сколько блинов и травяного чая приготовили в музейном кафе за год.