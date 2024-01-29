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Общество

Имена 12 красноармейцев установили псковские поисковики

Имена 12 красноармейцев, которые погибли во время Великой Отечественной войны, удалось установить поисковому отряду «Штурм». Помощь в поисках осуществлял центр «Солдатский медальон». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя командира поискового отряда «Штурм» Сергея Колендо.

По его словам, что за последний год поисковый отряд достиг огромных успехов в своей работе. В частности, за 2023 год поисковикам удалось установиться в четыре раза больше имён погибших военнослужащих, чем в 2022 году.

При этом Сергей Колендо отметил, что было обнаружено большое количество уральских бойцов. «Вероятно, они были очень дисциплинированными и чаще других заполняли свои солдатские медальоны», – сказал он.

До этого поисковикам удавалось установить только два-три имени советских военных. У большого количества красноармейцев была практика не заполнять медальон, так как существовало определённое суеверие. «Если ты заполнишь медальон, то тебя обязательно убьют. Поэтому немногие бойцы заполняли. Но обнаруженные в ходе экспедиций бойцы, погибшие в 1941 году, возможно, были менее суеверными», – подчеркнул Сергей Колендо.

Специалисты уже смогли найти родных пяти военнослужащих, рассказал он. А поиски и работа по установлению имён продолжается, отметил Сергей Колендо. Среди установленных военных – жители Челябинской области, Пермского края и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что останки погибшего в Великолукском районе красноармейца передали для перезахоронения в Челябинской области.

Кроме того, останки 11 советских солдат перезахоронили в Куньинском районе и ещё двух – в Дедовичском районе.

Также в Белоруссию передадут останки красноармейцев, оборонявших Великие Луки в годы войны.

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