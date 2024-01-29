Стадо косуль вышло к Пушкиногорскому дому ветеранов

14:50, 29 января 2024, ПАИ

К Пушкиногорскому дому-интернату для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов» вышло стадо косуль. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такие гости посетили наш дом ветеранов», – прокомментировали там.

Ранее стадо косуль запечатлели вблизи Себежа, а житель Пушкинских Гор заснял вышедшего на прогулку бобра. Сообщалось также, что гдовичка заметила на своём участке стаю куропаток, а жители Пустошкинского района приручили глухаря по кличке Василёк.