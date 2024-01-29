Стадо косуль вышло к Пушкиногорскому дому ветеранов
К Пушкиногорскому дому-интернату для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов» вышло стадо косуль. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такие гости посетили наш дом ветеранов», – прокомментировали там.
Ранее стадо косуль запечатлели вблизи Себежа, а житель Пушкинских Гор заснял вышедшего на прогулку бобра. Сообщалось также, что гдовичка заметила на своём участке стаю куропаток, а жители Пустошкинского района приручили глухаря по кличке Василёк.
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