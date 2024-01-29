Более полутора тысяч бюджетных мест будет в ПсковГУ в 2024 году

17:22, 29 января 2024, ПАИ

Более полутора тысяч бюджетных мест будет в ПсковГУ в 2024 году, сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии университета Дмитрий Лобарёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он сообщил, что 277 мест выделено для обучения по программам магистратуры, 255 – среднего профессионального образования и 1049 бюджетных мест на программы бакалавриата.

С этого учебного года в университете появятся новые образовательные программы, отметил гость медиацентра. В частности, в ПсковГУ можно будет обучиться на учителя физкультуры и учителя в сфере искусства.

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в ПсковГУ выросло на 53 %.