Более полутора тысяч бюджетных мест будет в ПсковГУ в 2024 году
Более полутора тысяч бюджетных мест будет в ПсковГУ в 2024 году, сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии университета Дмитрий Лобарёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
Он сообщил, что 277 мест выделено для обучения по программам магистратуры, 255 – среднего профессионального образования и 1049 бюджетных мест на программы бакалавриата.
С этого учебного года в университете появятся новые образовательные программы, отметил гость медиацентра. В частности, в ПсковГУ можно будет обучиться на учителя физкультуры и учителя в сфере искусства.
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в ПсковГУ выросло на 53 %.
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