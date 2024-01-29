Прощание с погибшей в Великих Луках школьницей состоится 30 января

19:47, 29 января 2024, ПАИ

Прощание с погибшей в Великих Луках 14-летней девочкой состоится в Казанской церкви во вторник, 30 января, в 10:45, сообщает МАОУ СОШ № 12.

Напомним, 27 января в частном доме на улице Речной произошёл взрыв компрессора, в результате которого девочка получила травмы и скончалась на месте.

Следственное управление СК России по Псковской области возбудило уголовное дело по факту гибели школьницы.

Также сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела из-за гибели великолучанки.