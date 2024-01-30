Слухи о закрытии гинекологического отделения в городской больнице развеяла Марина Гаращенко

18:32, 30 января 2024, ПАИ

Слухи о закрытии гинекологического отделения в Псковской городской больнице и родильного дома в филиале Куньинской больницы после объединения с областной развеяла председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 30 января.

«У нас есть взрослая областная клиническая больница – якорная медицинская организация. Она у нас укрупняется, мы присоединяем к ней подразделения и филиалы – это Великолукская межрайонная больница и её Куньинский филиал. У них есть в структуре родильный дом – к нам были обращения, что его закрывают. Ни в коем случае. Мы ничего не закрываем. Мы сегодня говорим о демографии и рождаемости, и мы не можем закрыть, а наоборот это всё развиваем», – подчеркнула Марина Гаращенко.

При этом она обратила внимание, что объединение больниц направлено на то, чтобы организации работали «в правильном ключе и правильном соотношении».

«Также присоединяем городскую клиническую больницу Пскова. Тоже были запросы, как будто закрываем гинекологическое отделение. Так вот отмечу, что мы не закрываем гинекологические отделения. Буквально на днях мы вновь говорили, что это слухи. Ещё раз дополнительно провели встречу с коллегами, проговорили и обсудили эту тему», – рассказала Марина Гаращенко.

Гинекологические отделения есть в Псковской областной клинической больнице, в городской больнице Пскова и перинатальном центре. «У нас есть приказ по маршрутизации пациента внутри всей так называемой акушерской-гинекологической структуры. Служба скорой медицинской помощи профильно направляет и транспортирует женщину в те отделения, которые требуются при конкретном заболевании. Функции у них разные. Есть чисто гинекологическое направление работы, есть гинекологическая патология, есть патология беременности. Например, при патологии беременности чаще всего на ранних сроках женщина наблюдается в перинатальном центре. Но ещё раз отмечу, что мы ничего не закрываем, а приводим в соответствие все направления, чтобы это было качественно и удобно для пациенток. В этом отношении все идёт своим чередом», – заключила она.

Напомним, что о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также сообщалось, что Великолукская межрайонная больница получит статус филиала Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, Псковская городская больница будет юридически объединена с Псковской областной клинической больницей и станет её филиалом.

Ранее главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов рассказал о предварительных итогах объединения с Великолукской межрайонной больницей.