Проект «Всей семьёй» запустил седьмое задание

12:52, 30 января 2024, ПАИ

Российский семейный проект «Всей семьёй» запустил уже седьмое задание. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Участникам предлагают провести семейный вечер за совместным чтением книг.

Что для этого нужно сделать?

1. Зарегистрироваться в проекте.

2. Выбрать книгу и место для чтения, где соберутся все члены семьи.

3. Сделать совместное фото. При желании можно рассказать, почему вы решили выбрать именно эту книгу.

4. Выложить фото на своей странице с хештегом #всейсемьей

Выполнить задание нужно до 1 февраля. У участников есть возможность получить коллекционные вкладыши «Семья – это» и получить призы в третьем большом розыгрыше, который состоится 27 февраля.

Для финального розыгрыша все задания нужно выполнить до 29 марта. Ищите их по ссылке.

Ранее сообщалось, что более трёх тысяч подарков могут выиграть псковские семьи в розыгрыше проекта «Всей семьёй». Проект инициирован организацией «Я помогаю детям». Его приурочили к объявленному президентом РФ Владимиром Путиным Году семьи. Задачей проекта является укрепление семейных ценностей.