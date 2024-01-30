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Общество

Игорь Иванов: Семья – главная ценность

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи, состоялось сегодня, 30 января, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В нём приняли участие представители профсоюзов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Старт открытию Года семьи в регионе дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В мероприятии также приняли участие представители профсоюзов, профсоюзные активисты, председатели областных отраслевых профсоюзных организаций и председатель профобъединения.

«Семья – это главная ценность! Цените, любите, бережнее, с вниманием и уважением относитесь к родным и близким!» – прокомментировал событие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

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