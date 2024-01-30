Игорь Иванов: Семья – главная ценность

15:02, 30 января 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи, состоялось сегодня, 30 января, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. В нём приняли участие представители профсоюзов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Старт открытию Года семьи в регионе дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В мероприятии также приняли участие представители профсоюзов, профсоюзные активисты, председатели областных отраслевых профсоюзных организаций и председатель профобъединения.

«Семья – это главная ценность! Цените, любите, бережнее, с вниманием и уважением относитесь к родным и близким!» – прокомментировал событие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.