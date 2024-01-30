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Кардиолог Шехян перечислил понижающие давление продукты

Продукты, которые могут понизить давление, перечислил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян, сообщают «Известия».

По его словам, прямо воздействует на уровень артериального давления гранат. Он содержит витамин С и множество активных компонентов, которые в том числе замедляют действие ангиотензина – вещества, сужающего сосуды. Прямо снижает давление и черноплодная рябина.

Эксперт также назвал продукты, которые могут способствовать снижению давления опосредованно, улучшая состояние стенок сосудов. К ним относятся цитрусовые, натуральные кисломолочные продукты с минимальным содержанием жира, морская красная рыба и морепродукты, орехи, а также нежареные и несолёные семечки подсолнуха.

В то же время, отметил кардиолог, при высоком давлении полагаться только на эти продукты и игнорировать лекарственные препараты нельзя.

Ранее эксперты рассказали, как полезнее всего есть картофель.

Диетолог также перечислила продукты, которые не стоит есть на завтрак. Кроме того, стало известно, какие блюда и напитки повышают риск тяжёлого похмелья.

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