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Общество

Стало известно, какие блюда и напитки повышают риск тяжёлого похмелья

Некоторые напитки и пища повышают риск тяжёлого похмелья, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что попадание алкоголя в кровоток ускоряют напитки с пузырьками. Симптомы похмелья также ухудшают ром, красное вино и бренди. Что касается смешивания напитков, то эксперты не выявили связи между употреблением разных видов алкоголя и тяжестью похмелья.

Не рекомендуется также пить натощак. Эксперты советуют есть богатую углеводами пищу, но при этом нежирную, поскольку она может усугубить похмелье, вызвав изжогу.

Ранее нарколог Мешков перечислил не сочетающиеся с алкоголем продукты, а диетолог рассказал, чем можно и нельзя запивать водку. Псковский врач также предупредила, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Кроме того, крепкий алкоголь в России в 2024 году подорожает на 10 %. В стране также планируют сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека.

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