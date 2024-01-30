Умер музыкант Юрий Ильченко

23:02, 30 января 2024, ПАИ

Бывший участник рок-групп «Машина времени», «Земляне» и «Мифы» Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную группу «Мифы» в соцсети «ВКонтакте».

Причина и обстоятельства смерти музыканта не указаны.

Юрий Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, после переехал в Ленинград. В разное время входил в состав групп «Машина времени», «Земляне» и «Интеграл». Участвовал в записи альбома «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» – играл на акустической гитаре и кастаньетах.

Ранее сообщалось, что в возрасте 82 лет ушёл из жизни немецкий музыкант, композитор, основатель группы Boney M. Фрэнк Фариан.

Кроме того, на 52-м году жизни в Санкт-Петербурге умер вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко.