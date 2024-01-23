Умер основатель группы Boney M. Фрэнк Фариан

17:36, 23 января 2024, ПАИ

На 83-м году жизни умер немецкий музыкант, композитор, основатель группы Boney M. Фрэнк Фариан. Об этом сообщает NTV.

Фрэнк Фариан скончался у себя дома в Майами. Причина смерти не уточняется.

Свой творческий путь Фрэнк Фариан начал в 1961 году, когда создал группу Frankie Farian und die Schatten. Музыкальная группа давала концерты в местных ресторанах и танцевальных клубах. Известность пришла в 1964 году, после того как группа приняла участие в международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал сольную карьеру, однако через два года его карьера постепенно угасла, и он начал заниматься поп-музыкой. Он является автором таких хитов Boney M., как Rasputin и Daddy Cool. Помимо прочего, Фариан основал несколько других поп-проектов, среди которых Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche.

В 1970-х и 1980-х годах Фариан считался самым успешным немецким продюсером на международном уровне. Его записи были проданы тиражом более 800 миллионов, однако музыкальные критики часто относились к нему негативно.