Умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко

08:33, 23 января 2024, ПАИ

Вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге 22 января, сообщает группа.

«Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня», - говорится на странице группы в соцсети «ВКонтакте». Ефременко был 51 год.

Музыкант и директор коллектива Денис Рачков сообщил, что Сергей Ефременко умер в реанимации Покровской больницы Санкт-Петербурга. Состояние музыканта ухудшилось из-за хронических заболеваний.



За день до смерти Ефременко группа выступила в городском заведении Douglas bar. Следующий концерт Marksheider Kunst должен был состояться 26 января в баре МТ music bar в Москве. Мероприятие было приурочено ко дню рождения Ефременко, который тот должен был отмечать 23 января. После смерти артиста концерт отменили.

Markscheider Kunst - музыкальная группа, образованная в 1992 году в Санкт-Петербурге. Вначале группа отдавала предпочтение стилю рокабилли, затем в творчестве стали появляться элементы блюза, а позже - латино, ямайские и этнические мотивы.