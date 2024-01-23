Умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко
Вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге 22 января, сообщает группа.
«Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня», - говорится на странице группы в соцсети «ВКонтакте». Ефременко был 51 год.
Музыкант и директор коллектива Денис Рачков сообщил, что Сергей Ефременко умер в реанимации Покровской больницы Санкт-Петербурга. Состояние музыканта ухудшилось из-за хронических заболеваний.
За день до смерти Ефременко группа выступила в городском заведении Douglas bar. Следующий концерт Marksheider Kunst должен был состояться 26 января в баре МТ music bar в Москве. Мероприятие было приурочено ко дню рождения Ефременко, который тот должен был отмечать 23 января. После смерти артиста концерт отменили.
Markscheider Kunst - музыкальная группа, образованная в 1992 году в Санкт-Петербурге. Вначале группа отдавала предпочтение стилю рокабилли, затем в творчестве стали появляться элементы блюза, а позже - латино, ямайские и этнические мотивы.
С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор