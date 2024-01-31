Путин подписал закон о компенсации за невыплату заработной платы

07:33, 31 января 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий права россиян по получению компенсации за невыплаченную зарплату. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Поправки вносятся в часть 1 статьи 236 Трудового кодекса.

Теперь если работодатель задержит оплату труда, он будет обязан выплатить работнику компенсацю. То же касается и задержанных отпускных, выходного пособия и расчета при увольнении.

Ранее председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова рассказала, каких сотрудников не хватает псковским работодателям. Также псковский бизнес-тренер перечислила качества, которые помогут найти работу.