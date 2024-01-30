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Общество

60% эйчаров в Пскове признались, что фотографии в резюме помогают работодателям принять решение

Большинство эйчаров рассматривает резюме, независимо от того, есть ли в нем фото соискателя, однако при наличии фотографии представителям компаний легче принять решение о приглашении на интервью, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

В 89% компаний эйчары рассматривают резюме без фотографии: 80% — на любые позиции, 9% — на некоторые. 7% работодателей признаются, что не готовы рассматривать резюме кандидатов без фото.

Хотя прикреплять фото в резюме не обязательно, 6 из 10 эйчаров признаются, что наличие снимка имеет значение и помогает рекрутеру определиться: 40% опрошенных хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, еще 21% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции. Судя по комментариям, в топ-5 должностей, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме, входят клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники. 26% эйчаров утверждают, что фото в резюме никак не влияет на их решение.

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